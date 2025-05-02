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Жильё в Неа Врасной, Греция

дома
9
9 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$214,569
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Коттедж 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аспровальте. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
$178,808
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Grekodom Development
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Дом 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Дом 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Nea Vrasna: Detached house of 120 sq.m. at a distance of 200 meters from the beach, in a ver…
$136,699
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Коттедж 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м в Аспровальте. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
$130,091
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй …
$184,833
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$195,505
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Дом 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Дом 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Агиос Георгиос, пляж Врасна: Продается светлый дом 114 кв.м. в 300 кв.м. фасадный участок, в…
$188,613
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$241,783
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Коттедж 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Первый э…
$219,186
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