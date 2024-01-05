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Земельные участки в Неа-Муданья, Греция

39 объектов найдено
Земельные участки в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
Площадь 500 м²
Земельный участок площадью 500 кв. метров расположен недалеко от пляжа Паралия Дионисиу в ег…
€82,000
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Земельные участки в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
Площадь 7 250 м²
Участок площадью 7250 кв. М расположен в пригороде Паралия Дионисиу, между Дионисиу Паралия …
€200,000
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Земельные участки в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
Площадь 5 670 м²
Площадь участка составляет 5670 кв. М. Расположен в пригороде города Неа Мудания, в 3500 мет…
€45,000
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Земельные участки в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
Площадь 4 938 м²
Площадь участка составляет 4938 кв. М. Он расположен в пригороде города Неа Мудания, в 1800 …
€100,000
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Земельные участки в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
Площадь 375 м²
Площадь земельного участка составляет 375 кв. М. Он расположен в окрестностях деревни Парали…
€120,000
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Земельные участки в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
Площадь 7 250 м²
Участок 7250 кв. М. Расположен в пригороде Паралия Дионисиу в 600 метрах от моря. В собствен…
€80,000
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Земельные участки 1 комната в Мавдания оливковых рощ, Греция
Земельные участки 1 комната
Мавдания оливковых рощ, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€165,000
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Земельные участки 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м. в Халкидиках.Земельный участок не предназнач…
€130,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€100,000
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Земельные участки в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
Площадь 4 000 м²
Площадь участка составляет 4000 кв. М. Он расположен в пригороде города Неа Мудания, в 700 м…
€150,000
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Земельные участки в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
Площадь 4 000 м²
Land is 4000 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Moudania town 1000 meters to th…
€150,000
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Земельные участки в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
Площадь 2 000 м²
Land is 2000 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Moudania town 1000 meters to th…
€100,000
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Земельные участки 1 комната в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Халкидиках. Участон имеетразрешение на стр…
€140,000
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Земельные участки в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
Площадь 7 000 м²
Land is 7000 sq. meters and is located in Paralia Dionisiou surroundings 1100 meters from th…
€240,000
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Земельные участки 1 комната в Portaria, Греция
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€175,000
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Земельные участки в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
Площадь 1 500 м²
Land is 1500 sq. meters and is located in Paralia Dionisiou village in 1400m from the beach.…
€70,000
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Земельные участки в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
Площадь 5 000 м²
Land is 5000 sq. meters and is located in Paralia Dionisiou village in 1400 meters from the …
€160,000
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Земельные участки 1 комната в Portaria, Греция
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
Число комнат 1
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок 840 кв.м в большом курортном городе на п-ове Халкидики. Коэфиици…
€260,000
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Земельные участки 1 комната в Dionysiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Dionysiou, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию земельный участок площадью 5800 кв.м. Участок расположен недалеко…
€130,000
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Земельные участки 1 комната в Portaria, Греция
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8400 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€90,000
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Земельные участки 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€90,000
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Земельные участки 1 комната в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Халкидиках
€240,000
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Земельные участки 1 комната в Dionisiou Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 380 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€75,000
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Земельные участки 1 комната в Мавдания оливковых рощ, Греция
Земельные участки 1 комната
Мавдания оливковых рощ, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5500 кв.м. в Халкидиках. На территории под…
€380,000
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Земельные участки 1 комната в Portaria, Греция
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6750 кв.м. в Халкидиках. На территории подведено электричество
€60,000
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Земельные участки 1 комната в Мавдания оливковых рощ, Греция
Земельные участки 1 комната
Мавдания оливковых рощ, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€140,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Мавдания оливковых рощ, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Мавдания оливковых рощ, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3050 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€135,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5100 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€450,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€180,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы в Dionysiou, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Dionysiou, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€70,000
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