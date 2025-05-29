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Жильё в Nea Magnisia, Греция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Nea Magnisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Nea Magnisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 64 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$111,755
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Nea Magnisia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Magnisia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 64 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$114,003
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