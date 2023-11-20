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Квартиры в Неа-Артаки, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
€170,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу квартира, котораяна данный момент находится в стадии строительства. …
€288,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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