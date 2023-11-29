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Земельные участки в Нафплион, Греция
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13 объектов найдено
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Земельные участки с Buildable, с Energy class Excluded, с With water power
Nauplion, Греция
289 м²
ID недвижимость. 581714 - Κέντρο, ПРОДАЕТСЯ недвижимость . Жилая площадь ок. 289 м2, - Покуп…
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable
Nauplion, Греция
4 500 м²
Property Code. 11614 - Agricultural FOR SALE in Lerna Kiveri for €80.000 . Discover the feat…
Цена по запросу
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Земельные участки с Buildable, с Investment Property, с View Mountain
Nauplion, Греция
7 750 м²
Property Code. 11580 - Agricultural FOR SALE in Argos Kefalari for €80.000 . Discover the fe…
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с View Mountain
Nauplion, Греция
369 м²
Property Code. 581091 - Plot FOR SALE in Nafplio Center for €70.000. Discover the features o…
Цена по запросу
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Земельные участки 15 комнат с кладовой, с Painted, с A C
Нафплион, Греция
15
450 м²
Property Code: 1439 - Hotel FOR SALE in Lerna Miloi for €350.000 . This 450 sq. m. Hotel c…
Цена по запросу
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Земельные участки с Fenced, с Buildable, с Energy class Excluded
Nauplion, Греция
624 м²
Код недвижимости. 58863 - Участок для продажи в Лерна Милой для € 34.000. Откройте для себя …
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с Buildable
Nauplion, Греция
1 100 м²
ID недвижимость. 58881 - Пиргиотика, земельный участок, который будет продаваться . Жилая пл…
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с Buildable
Нафплион, Греция
1 310 м²
Property Code. 581002 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €55.000 . Discover the feat…
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с View Sea
Nauplion, Греция
3 220 м²
Property Code. 581239 - Plot FOR SALE in Lerna Kalamaki for €60.000 . Discover the features …
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с Buildable
Nauplion, Греция
541 м²
Property Code. 581265 - Plot FOR SALE in Nafplio Center for €145.000 . Discover the features…
Цена по запросу
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Земельные участки с Buildable, с Investment Property, с Energy class Excluded
Nauplion, Греция
408 м²
Код недвижимости. 581361 - Участок для продажи в центре Nafplio для € 220.000. Откройте для …
Цена по запросу
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Земельные участки с Fenced, с Buildable, с View Mountain
Nauplion, Греция
375 м²
ID недвижимость. 581364 - Центр, участок ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 375 м2, - цена покупк…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Нафплион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€300,000
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Агентство
Grekodom Development
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