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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
10
Миконос
7
10 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Plintri, Греция
Комнаты 1
Площадь 842 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс из 5 вилл в Миконосе. Совершенно новый комплекс, построен на участке 5.43…
€3,52 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 6 спален в Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Отель 6 спален
Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Количество спален 6
Площадь 530 м²
Property Code: 1348 - FOR SALE 6 Spaces, Hotel of total surface 530 sq.m, on the Ground fl…
€2,50 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Площадь 992 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла. Номера "B" имеют прекрасный вид, большой бассейн 255 кв.м. (7…
Цена по запросу
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Вашему вниманию предлагается комплекс из роскошных аппартаментов на одном из известных Кикла…
€4,25 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Klouvas, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Площадь 437 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 437 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид …
€2,80 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятизвездочная гостиница площадью 3.000 кв.м которая состоит из 40 с…
€26,60 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Klouvas, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Площадь 592 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4 таунхаусов и одной кватриры общей площадью в 592 кв.м.…
€3,00 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу 2 недостроенные виллы в районе Панормос на острове Миконос
€1,50 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Faros Armenistis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 225 кв.м на острове Миконос. Бизнес имеет угловое расположение. Из…
€1,34 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plintri, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на г…
€4,40 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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