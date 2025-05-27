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Таунхаусы с видом на горы в Mygdonia Municipal Unit, Греция

Меллисохори (бывш.Балджа)
8
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2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$296,151
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 8 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 8 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$208,749
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Mygdonia Municipal Unit, Греция

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