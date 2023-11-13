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Отели в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Rethi, Греция
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Rethi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 1
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
€350,000
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