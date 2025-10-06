Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Municipality of West Mani
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Municipality of West Mani, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Риглия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Риглия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$474,029
Коттедж 6 комнат в Ленктро/Лефктро/Леуктро, Греция
Коттедж 6 комнат
Ленктро/Лефктро/Леуктро, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$877,831
Параметры недвижимости в Municipality of West Mani, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
