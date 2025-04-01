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Коттеджи с видом на море в Municipality of West Achaea, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of West Achaea, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of West Achaea, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$448,810
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of West Achaea, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of West Achaea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$307,326
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of West Achaea, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов