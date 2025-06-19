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Виллы с бассейном в Municipality of Thira, Греция

Thira Municipal Unit
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Монолифос, Греция
Вилла 6 комнат
Монолифос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Цокольный этаж состоит из …
$979,324
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Thira, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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