  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Thessaloniki
  4. Долгосрочная аренда
  5. Студия

Долгосрочная аренда студий в Municipality of Thessaloniki, Греция

2 объекта найдено
Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Apartment for rent in Potamoudia, Kavala of Kavala Prefecture for 300€ (Listing No 3066). An…
$352
в месяц
Студия в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Лошадь, DEOS: Недавно построенная студия 30 кв.м. на 1-м этаже с автономным отоплением. Он с…
$242
в месяц
