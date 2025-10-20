Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

виллы
3
коттеджи
3
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Азолимнос ( Сирос ), Греция
Дом 4 спальни
Азолимнос ( Сирос ), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Αυτή η εντυπωσιακή ανεξάρτητη βίλα 360 τ.μ. βρίσκεται στον μαγευτικό κόλπο του Αζολίμνου στη…
$855,529
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти