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Таунхаусы в Municipality of Spetses, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 15 комнат в Спеце, Греция
Таунхаус 15 комнат
Спеце, Греция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
$1,27 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Спеце, Греция
Таунхаус
Спеце, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 155 м²
Этаж -1/2
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
$1,27 млн
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Municipality of Spetses, Греция

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