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Коттеджи с видом на море в Municipality of Serifos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Галани, Греция
Коттедж 5 комнат
Галани, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Serifos, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов