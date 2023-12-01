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Жильё в Municipality of Rodia, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Malevizi, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Malevizi, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€850,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Malevizi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Malevizi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€220,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Rodia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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