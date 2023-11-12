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Земельные участки в Municipality of Rhodes, Греция

49 объектов найдено
Земельные участки в Геннади, Греция
Земельные участки
Геннади, Греция
Площадь 700 м²
Код: 1199 - Родос ПРОДАЕТСЯ Земельный участок 700 кв.м. Подходит для туристических инвестици…
€19,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Критика, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Критика, Греция
Комнаты 1
Площадь 7 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Родос. На территории земельный уч…
€5,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Pylonas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 530 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в населенном пункте Лардос, в Южной части о.Родос. Участок разме…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаханья, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханья, Греция
Комнаты 1
Площадь 29 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок 29500 кв.м, в 600 метрах от моря и 2 км от ближайщего населенног…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 075 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок 4075кв.м пригодный для частной застройки. Участок расположен в п…
€260,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 23 160 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок под бизнес в районе Колимбия с фантастическим видом на монастырь…
€2,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 35 260 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 35260 кв.м. на острове Родос. Участок делится дорогои н…
€4,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Хараки, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Хараки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок под экономическую застройку, площадью 1535 м.кв. Находится вблиз…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Линдос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Линдос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12400 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4521 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€660,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2850 кв.м. на острове Родос
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Родос
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Родос
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лаханья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лаханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
€1,60 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Геннади, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Геннади, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на острове Родос
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Архангелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3680 кв.м. на острове Родос. На территории с возможност…
€270,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3650 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€3,45 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Фанес, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фанес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Родос. На территории с возможност…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 920 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
€255,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
€265,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Калаварда, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Калаварда, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€1,60 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Koskinou, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Koskinou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7400 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kiotari, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kiotari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1097 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Калаварда, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Калаварда, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4320 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€245,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на острове Родос. На территории подведено эле…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 968 кв.м. на острове Родос. На территории с возможность…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Фалираки, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фалираки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17500 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 422 кв.м. на острове Родос. На территории …
€340,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Родос. На территории…
€1,90 млн
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