Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Rhodes
  5. Коттеджи

Коттеджи в Municipality of Rhodes, Греция

Коттедж В архив
Очистить
11 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€580,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 2 спальны…
€265,000
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€720,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
На стадии строительства. Цокольный этаж 120 кв.м предполагает одну или две квартиры с отдель…
€280,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
€700,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€130,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€450,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kiotari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
€350,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в кудрявый, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
кудрявый, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€300,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кремасти, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кремасти, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 4 спальны…
€600,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
€400,000

Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти