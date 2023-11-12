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Коммерческая недвижимость в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

Chortiatis Municipal Unit
11
Panorama Municipal Unit
7
Pylaia Municipal Unit
6
24 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Exohi, Греция
Комнаты 1
Площадь 488 м²
Количество этажей 1
Consists of: Ground floor: 280 sq.mGround floor: 70 sq.m (Apartment)First Floor: 138sq.m (Apartment)
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Район: Пилеа
€230,000
Офис 7 спален в Chortiatis, Греция
Офис 7 спален
Chortiatis, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 7 Помещения, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 622 m2, …
€370,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Filyro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается магазин 70 кв.м в городе Салоники. Также в этом здании продаются офисы, площадью 1…
€340,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
В одном из престижных районов города, в непосредственной близости от крупнейшего торгового ц…
€3,00 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
В одном из самых престижных районов города продаётся коммерческое помещение, которое состоит…
€105,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон от…
€140,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческоепомещение, которое находится в одном из самых престижных районов город…
€110,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Exohi, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
€550,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Exohi, Греция
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под магазин, площадью 42 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
€275,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Exohi, Греция
Комнаты 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под магазин, площадью 305 кв. м. по 1.000.000 евро. Бизнес расположен на…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Exohi, Греция
Комнаты 1
Площадь 636 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под бизнес, которое состоится из четырёх магазинах общей площадью 636 кв…
€1,97 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Exohi, Греция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под магазин, площадью 79 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
€275,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продаются два коммерческих помещения в пригороде города Салоники, Ферми. Площадь каждого 175…
€325,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение, площадью 90 м², на втором этаже торгового центра, в пригор…
€150,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Asvestochori, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Asvestochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 410 кв.м в Салониках. Помещение сдано в аренду в д…
€600,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Asvestochori, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Asvestochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 702 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение, которое состоит из двух помещений. В данный момент оба пом…
€600,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается помещениеплощадью 167кв.м
€255,000
Коммерческая 2 комнаты с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 2 комнаты с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 3 100 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 3100 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на …
€1,30 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 126 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость про…
€150,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 235 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Продаются …
€1,65 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Здание для продажи состоит из 1 апартамент, 1 магазин и парковки
€550,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены три отдельно стоящих дома, 270 кв.м. каждый, на участке площадью 2300 …
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 160 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимо…
€450,000
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