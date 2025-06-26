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Виллы с видом на горы в Municipality of Petroupoli, Греция

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Municipality of Petroupoli, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$2,56 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Petroupoli, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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