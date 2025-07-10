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Долгосрочная аренда студий в Municipality of Neapoli Sykies, Греция

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1 объект найдено
Студия в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Студия
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Kavala, DEPOS: Studio for rent 35sqm located on the ground floor. It consists of 1 open spac…
$354
в месяц
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