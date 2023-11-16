Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Municipality of Nafpaktia

Земельные участки в Municipality of Nafpaktia, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Galatas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Galatas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в местечкеГалатас
€800,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Навпактос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Навпактос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмож…
€150,000
Realting.com
Перейти