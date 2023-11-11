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Земельные участки в Municipality of Mykonos, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Klouvas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 158 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1158 кв.м. на острове Миконос. На территории подведена …
€1,60 млн
Земельные участки 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Faros Armenistis, Греция
Земельные участки 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19259 кв.м. на острове Миконос. Имеет великолепный вид …
€3,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Mykonos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Миконос. На террито…
€550,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ано-Мера, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Миконос. На территории подведено…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ано-Мера, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Миконос. На территор…
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agios Stefanos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Миконос. На территории земельный…
€3,75 млн
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