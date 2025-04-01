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Квартиры-студии в Municipality of Moschato-Tavros, Греция

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1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Мосхато, Греция
Студия 2 комнаты
Мосхато, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
Moschato Hive — эксклюзивный проект, который преобразует статус проекта из промышленного в ж…
$302,686
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Параметры недвижимости в Municipality of Moschato-Tavros, Греция

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