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Дома в Municipality of Metamorfosi, Греция

1 объект найдено
Дом 1 комната в Municipality of Metamorfosi, Греция
Дом 1 комната
Municipality of Metamorfosi, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира с большой терассой в Lofos Skorze, Греции — чего можно еще хотеть? Большая терасса …
$121,433
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Параметры недвижимости в Municipality of Metamorfosi, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов