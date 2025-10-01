Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с бассейном в Municipality of Megara, Греция

5 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Вилла 2 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
$2,11 млн
Вилла 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,87 млн
Коттедж 8 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$678,856
Коттедж 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной спальной ком…
$2,52 млн
Вилла 6 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,57 млн
