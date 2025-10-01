Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Megara
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Municipality of Megara, Греция

Таунхаус 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
$222,384
Вилла 2 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Вилла 2 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
$2,11 млн
Коттедж 8 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$678,856
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$374,541
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$585,220
Коттедж 6 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$351,132
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$193,123
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$210,679
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,93 млн
Таунхаус 1 комната в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
$234,088
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$321,871
