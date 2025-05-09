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Отели в Municipality of Marathonas, Греция

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1 объект найдено
Отель 900 м² в Марафон, Греция
Отель 900 м²
Марафон, Греция
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 900 кв.м в Аттике. Отель расположен на 4уровнях. Первый этаж состои…
$1,68 млн
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