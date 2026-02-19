Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Loutraki-Perachora-Agioi Theodoroi Municipality
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/5
Продаётся великолепная квартира-пентхаус площадью 78 кв.м., расположенная в центре Лутраки, …
$207,123
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Пентхаус 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
- Пентхаус с уникальным 180-градусным видом на Коринфский залив - Это квартира на верхнем э…
$416,427
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
