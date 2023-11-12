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Таунхаусы в Municipality of Larissa, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
€210,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€140,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€330,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эгани, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эгани, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€115,000
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€85,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€115,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Palaios Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palaios Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€330,000

Параметры недвижимости в Municipality of Larissa, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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