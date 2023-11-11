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Квартиры в Municipality of Kritsa, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с видом на город в Крица, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Крица, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на в…
€70,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Крица, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€95,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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