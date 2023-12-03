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Земельные участки в Кос, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Кос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Кос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу земельный участок, расположенный на острове Кос. Участок находится р…
€150,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на островах Додеканес. На территории подведе…
€200,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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