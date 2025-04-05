Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Кос
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Кос, Греция

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
HOTEL KOS TOWN SELL в Кос, Греция
HOTEL KOS TOWN SELL
Кос, Греция
Число комнат 18
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 288 м²
Количество этажей 3
Коммерческое здание на продажу / Opportunity €1 800 000В центре города Канари 44 KOS Додекан…
$1,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Ελληνικά
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов