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Виллы в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 275 кв.м на острове Крит
€1,85 млн
Вилла 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Эта вилла - роскошная жемчужина с видом на залив с видом на город Агиос Николаос и горы Сити…
€2,70 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кало Хорьё, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€1,40 млн
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу проект с 3 виллами на Крите. Общая площадь каждой виллы составляет 13…
€380,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€1,92 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€1,92 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Kalon Chorion, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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