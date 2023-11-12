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Municipality of Kalon Chorion
Жильё в Municipality of Kalon Chorion, Греция
дома
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18 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
7
3
320 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€375,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
275 м²
1
Продается вилла площадью 275 кв.м на острове Крит
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
90 м²
2
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на п…
€73,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
8
3
175 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€390,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Кало Хорьё, Греция
3
1
75 м²
2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€125,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
420 м²
1
Эта вилла - роскошная жемчужина с видом на залив с видом на город Агиос Николаос и горы Сити…
€2,70 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
6
2
115 м²
1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
€235,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
82 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
220 м²
1
Продается коттедж площадью 220 кв.м на Крите. Коттедж состоит из трех этажей: первый 100 кв.…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кало Хорьё, Греция
4
3
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€310,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
8
3
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
4
3
120 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€1,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
4
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€86,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
3
2
137 м²
1
Предлагается в продажу проект с 3 виллами на Крите. Общая площадь каждой виллы составляет 13…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
4
1
110 м²
1/1
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
105 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
€70,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
4
2
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€1,92 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
3
2
270 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€1,92 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Kalon Chorion, Греция
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