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Таунхаусы в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€125,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
€235,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€310,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€86,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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с видом на горы
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