Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Kallithea
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Терраса

Квартиры-студии с террасой в Municipality of Kallithea, Греция

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/7
Современный стиль жизни и доходный потенциал в Каллифее: Allure Suites Откройте для себя …
$141,647
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Kallithea, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти