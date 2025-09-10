Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Kallithea
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Вид на горы

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Municipality of Kallithea, Греция

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Kallithea, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти