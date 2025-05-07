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Квартиры с террасой в Municipality of Iraklio Attikis, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция Предлагаются апартаменты с собственными…
$416,322
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Параметры недвижимости в Municipality of Iraklio Attikis, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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