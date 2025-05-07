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Квартиры с видом на горы в Municipality of Iraklio Attikis, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы,…
$459,247
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Iraklio Attikis, Греция

с террасой
Недорогая
Элитная
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