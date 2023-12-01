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Земельные участки в Municipality of Ios, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Mylopotas, Греция
Земельные участки 1 комната
Mylopotas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 402000 кв.м. в регионе Киклады.Земельный участок не пре…
€6,50 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки в Epano Kampos, Греция
Земельные участки
Epano Kampos, Греция
Площадь 500 м²
Ios FOR SALE Площадь участка: 500 м2, код. 1223, 60.000 € Джордж Костакис Ваш следующий дом…
€60,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Psathi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Psathi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 42413 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид н…
€400,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agia Theodoti, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agia Theodoti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19608 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
€650,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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