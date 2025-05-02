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Квартиры с видом на море в Municipality of Ilioupoli, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$520,359
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$396,622
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 комната в Municipality of Ilioupoli, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 240 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
$626,246
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Ilioupoli, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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