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Земельные участки в Municipality of Fyli, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Fyli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Fyli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€560,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Fyli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Fyli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 202000 кв.м. в Афинах. Участок расположен в районе Каматеро
€10,00 млн
Realting.com
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