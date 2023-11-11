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Продажа офисных помещений в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

коммерческая недвижимость
15
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3 объекта найдено
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 155 м²
Код недвижимости: 24422 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 155…
€450,000
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 264 м²
Код недвижимости: 14423 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 264…
€650,000
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Код: 1160 - Galatsi Продается офис общей площадью 78 кв.м. На 2 этаже. Состоит из 1 комнаты,…
€90,000
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