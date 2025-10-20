Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of East Mani
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Municipality of East Mani, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of East Mani, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of East Mani, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$772,491
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of East Mani, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти