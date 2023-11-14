Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipality of East Mani
  5. Гостиницы, отели

Отели в Municipality of East Mani, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kyparissos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kyparissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 577 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
€3,90 млн
Realting.com
Перейти