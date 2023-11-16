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Земельные участки в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 417 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Агиос Димитриос
€640,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 251 кв.м. в Афинах. Участок расположен в районе Агиос Димитриос
€160,000
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