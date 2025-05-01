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Жильё в Municipality of Aspropyrgos, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Аспропиргос, Греция
Квартира 3 комнаты
Аспропиргос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$146,124
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Aspropyrgos, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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