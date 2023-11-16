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Земельные участки в Municipality of Argos and Mykines, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином в Astros Beach, Греция
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Astros Beach, Греция
Площадь 2 м²
Равный и строительный сюжет. Со средним коэффициентом строительства 1,28, охват: 50% и высот…
€1,80 млн
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Площадь 4 700 м²
Property Code. 11637 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €60.000 . Discover the featu…
Цена по запросу
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