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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Andros, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Koumani, Греция
Коттедж 3 комнаты
Koumani, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
$782,285
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Andros, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов